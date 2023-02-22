أحمد المسلماني: 20 ألف مصري زاروا سفينة الكتب «لوجوس هوب» في 3 أيام

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن السفينة الألمانية «لوجوس هوب» رست في بورسعيد، وهي أكبر مكتبة عائمة في العالم، وتسيرها جمعية خيرية ألمانية تمتلكها وتحركها حول العالم.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامجه «الطبعة الأولي»، والمذاع على قناة «الحياة»: «قامت السفينة بـ 80 جولة في أكثر من 140 ميناء، وكل ميناء ترسو فيه بيشوفوها الناس ويدخلوا ويشوفوا المكتبة، ويقرأوا، أو يشتروا الكتب، وهو نموذج فريد في العالم».

التشجيع على القراءة

وتابع: «السفينة تجوب العالم من أجل التشجيع على القراءة واقتناء الكتب، وهذه السفينة معروفة عالميا واسمها (لوجوس هوب)، وعندما رست السفينة في بورسعيد، آلاف المواطنين من مدن القناة وسيناء والقاهرة والصعيد والإسكندرية، وآلاف الطلاب توجهوا إليها، وفي أول 3 أيام فقط دخلها 20 ألف قارئ مصري».

نصف مليون كتاب

واستطرد: «تحوي السفينة نصف مليون كتاب، وتغير الكتب المعروضة في كل بلد، الدور الأول فيها معرض يحتوي على 5 آلاف كتاب فقط، والجزء الثاني مسرح، لأن السفينة نفسها عليها طاقم من 400 شخص وأغلبهم من المتطوعين».

واختتم: «زوار السفينة في بورسعيد كانوا يصلون في اليوم الواحد إلى 7 آلاف شخص، وكانوا شيئا مبشرا ومشرفا جدا، ويبشر بأن هناك كتلة كبيرة مثقفة وواعية، وما زال الكتاب له احترامه وثقافته، وأن بمصر كتلة شباب تدعو للأمل».