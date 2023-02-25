محمد محمود عبد العزيز يكشف عن شخصيته في مسلسل حضرة العمدة.. «لحية وبالطو ونظارة نظر»

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن شخصيته في المسلسل الرمضاني حضرة العمدة.

البوستر الدعائي لمسلسل حضرة العمدة

ونشر محمد محمود عبد العزيز، البوستر الدعائي للشخصية التي يجسدها؛ وظهر في البوستر بلحية وبالطو طويل ونظارة نظر، وعلق على البوستر: «سعيد جدا بوجودي بين كل هؤلاء النجوم أمام الكاميرا وخلفها، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب حضراتكم جميعا إن شاء الله، اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير.. دعوات حضراتكم.. الأستاذ حافظ».

واختتم منشوره: «أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وكل من رحلوا عنا».

مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.