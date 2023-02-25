وزيرة الثقافة تزور معرض مسقط الدولي للكتاب وتشيد بتنظيمه

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ27 ، والمقام خلال الفترة من 22 فبراير إلى 4 مارس، وذلك ضمن زيارتها التي بدأتها أمس الأول لسلطنة عمان.

تفقدت وزيرة الثقافة عددا من الأجنحة الرسمية لقطاعات وهيئات السلطنة المُشاركة بالمعرض بحضور السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، والدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

اطلعت على خريطة الفعاليات التي يقيمها المعرض وأثنت على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المعرض لزواره خاصة المقدمة للأسرة والطفل.

إشادة وزيرة الثقافة بتنظيم المعرض

وأشادت وزيرة الثقافة، بتنظيم المعرض مؤكدةً على عمق العلاقات الثقافية التي تجمع البلدين، ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الثقافي والفني المشترك بين مصر وسلطنة عمان.

32 دولة في معرض مسقط للكتاب

يشارك في معرض مسقط 32 دولة، يمثلهم 826 دار نشر و42 مشاركة رسمية من الجهات المختلفة، و31 دار نشر أجنبية موزعين على مختلف أجنحة وقاعات وأركان المعرض، إلى جانب تنظيم 165 فعالية متنوعة.