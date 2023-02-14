وزيرة الثقافة توجه بطرح إصدارات القومي للترجمة بأسعار مخفضة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، مبنى المركز القومي للترجمة، ومنطقة ورش دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وزارت المخزنَ المُلحق بمبنى المركز القومي للترجمة، وعددًا من القاعات، بالإضافة إلى برج المبنى الرئيسي.

وزيرة الثقافة توجه بإهداء إصدارات القومي للترجمة للجامعات

ووجهت وزيرة الثقافة بوضع خطة شاملة بالتنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب، لتسويق إصدارات المركز القومي للترجمة، وطرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع» بالقاهرة والمحافظات، كما وجهت بإهداء إصدارات المركز إلى مكتبات الجامعات والمدارس، لتعظيم الاستفادة من العناوين المُهمة التي يصدرها المركز، للوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة فئات المجتمع.

وخلال تفقد ورش دار الأوبرا المصرية، شددت الوزيرة على سرعة إزالة الإشغالات والديكورات التي تم تكهينها بمنطقة الورش خلف جراح الأوبرا، وسرعة نقل السيارات المُكهنة وإخلاء منطقة الجراج بالكامل، للحفاظ على الشكل العام لدار الأوبرا المصرية وإعادة وجهها الحضاري.

داغر: خطة شاملة لتطوير المنطقة المحيطة بمبنى دار الأوبرا

من جانبه قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه يتم وضع خطة شاملة لتطوير المنطقة المُحيطة بمبنى دار الأوبرا المصرية، تتضمن الاستعانة بشاشة العرض فقط للإعلان عن عروض دار الأوبرا، وإزالة التشوهات البصرية ولافتات الإعلانات المُكررة، موضحا أنّ الديكورات سيتم تخزينها والاستفادة بما يصلح منها في العروض المُقبلة، أما الديكورات التي تم تكهينها، فسيتم التعامل معها وفقًا لقانون الخدمات الحكومية، وبما يحقق الشكل الحضاري الأمثل