«المصريين الأحرار» بالوادي الجديد يشارك في احتفال المحافظة بـ«يوم الوفاء»

شاركت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد، في احتفالات المحافظة بيوم الوفاء الذي نظمته المحافظة لتكريم القيادات التنفيذية السابقة تقديرا وعرفانا للجهود والعطاء عبر السنوات.

وحضر الاحتفال، أسعد سعد فرح، أمين حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد وعضو الهيئة العليا، وسط لفيف من المحافظين ونواب الشعب ووكلاء الوزارة السابقين وذويهم؛ للمُشاركة باحتفالية يوم الوفاء.

وشمل التكريم؛ اللواء طارق مهدي، واللواء جمال إمبابي، واللواء محمود خليفة محافظي الوادي الجديد السابقين، وعددٌ من أبناء المحافظين الراحلين ومنهم اللواء أحمد وصفي، والمستشار ياسر التلاوي، والدكتور ماجد نجم، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة السابق، واللواء خالد ضرغام نجل الشهيد طلعت ضرغام سكرتير عام المحافظة السابق، والدكتور محمد خليل عضو مجلس النواب الأسبق.

الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، قال أسعد سعد فرح، إن بلادنا العزيزة تقدر جهود أبنائها وعطائهم عبر السنين وتخطو محافظة الوادي الجديد على نهج الجمهورية الجديدة بتقدير وتكريم القيادات التي بذلت جهودها لخدمة الوطن وأبناء المحافظة.