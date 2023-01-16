ياسمين عبدالعزيز تكشف عن أمنيتها في عيد ميلادها: «القيامة تقوم»

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن أمنيتها تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 16 يناير.، ولكن بطريقة كوميدية كعادة النجمة ياسمين عبدالعزيز بصحبة إحدى صديقاتها.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو لها في عيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «أمنيتي في السنة الجديدة».

ووجهت صديقة ياسمين عبدالعزيز سؤالا لها: «كل سنة وحضرتك طيبة.. إيه طموحاتك في السنة الجديدة؟»، لترد ياسمين، قائلة: «إن القيامة تقوم».

وتخوض ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان 2023 بمسلسل «ضرب نار»، ونشرت مؤخرا صورة لشخصيتها بالعمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «مُهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان.. مسلسل ضرب نار، رمضان 2023 بإذن الله»