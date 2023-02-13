ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير مسلسل «ضرب نار» للمشاركة في موسم رمضان

تكثف الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مشاهدها بمسلسل «ضرب نار»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023 برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل «ضرب نار»

وتصور الفنانة ياسمين عبدالعزيز مشاهدها حاليًا في الشوارع الخارجية من القاهرة، ويكثف المخرج مصطفى فكري تصوير المشاهد في مناطق متفرقة، من أجل تسليم أكبر عدد من الحلقات إلى القناة العارضة في شهر رمضان 2023.

تقدم الفنانة ياسمين عبدالعزيز دور فتاة شعبية وتدخل في صراعات مع من حولها، واختارت ياسمين عبد العزيز الدور لأنه مختلفة عن ما قدمته من قبل، حيث أن الجمهور تعود عليها في الظهور في دور الفتاة التي تتعرض للمخاطر أو بدور كوميدي .

ياسمين عبدالعزيز تتصدر الـ«تريند»

وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها في فيديو على حسابها الشخصي «إنستجرام»، وملامحها متغيرة خاصة في منطقة الفم، ومازحت جمهورها من خلال هذا الفيديو.

أبطال مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» ويشاركها في البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، سهير المرشدي، ماجد المصري، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.