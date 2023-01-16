ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط أسرتها وأصدقائها المقربين

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، في حفل عائلي ضم أسرتها واصدقائها المقربين.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو نشرتة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بشكل كوميدي تداوله رواد السوشيال ميديا ونال إشادات الجمهور، والذي وصف ياسمين بخفة الظل.

أمنية ياسمين عبدالعزيز

حيث وجهت صديقة ياسمين عبدالعزيز، خلال الفيديو سؤالا لها: «كل سنة وحضرتك طيبة.. إيه طموحاتك في السنة الجديدة»، لترد ياسمين بخفة ظل قائلة: «إن القيامة تقوم».

مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبدالعزيز

ومن ناحية أخرى تواصل ياسمين عبدالعزيز، تصوير مسلسلها الرمضاني 2023 «ضرب نار» والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي، بدرية طلبة، إيمان السيد، مها نصار، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال المسلسل دور فتاة شعبية تدعي مهرك، وكشفت عن مجموعة صوره الشخصية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وهي ترتدي ملاية لف وأخرى عباءة، أما العوضي فيجسد دور الشاب الصعيدي «جابر الكوماندا».