الشموع المعطرة وسيلة «آية» للتخلص من فرط الحركة: دفء واطمئنان وراحة

صدفة جعلتها تتجه لصناعة الشموع بالعطور العربية، حين نصحتها إحدى الطبيبات النفسية بالاتجاه إلى الشغل اليدوي لتفريغ طاقتها به، بعد أن تم تشخيصها وطفلها الصغير بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهي طالما عشقت العطور العربية لذلك على الفور بدأت تلبية النصيحة والبدء بصناعة «الشموع المعطرة».

13 عاما من العمل قبل الاتجاه للشموع المعطرة

لمدة تقترب من 13 عاما تعيش آية الشربيني حياة عملية مستقرة حتى جاء اليوم الذي تبدل فيه كل شيء، حينما أصيب طفلها الصغير بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، لتذهب به على الفور إلى إحدى الطبيبات النفسية، التي أخبرتها بأن طفلها لديه هذا المرض لأنه ورثه عنها.

بعض الأنشطة الرياضية تم وصفها للطفل الصغير لعلاج الأمر، لكن الأمر اختلف عند «آية»، فنصحتها الطبيبة بالاتجاه إلى الشغل اليدوي حتى تُفرغ طاقتها به، وكمنفذ للعلاج من أعراض اضطراب الحركة وتشتت الانتباه، وبسبب عشقها للعطور العربية بأنواعها المختلفة منذ أن كانت تعيش في المملكة العربية السعودية طيلة 4 سنوات، فكرت في إدخالها في الهواية التي تمارسها.

صناعة الشموع المعطرة أصبحت شغف لآية الشربيني

صناعة الشموع استطاعت جذب انتباه «آية»: «بدأت دراسة الشموع وأخدت فيها دورات تدريبية ولقيت إنها بتساعدني في الاسترخاء، ومع مرور الوقت بقت هي شغفي»، حسب تعبير «آية» خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها قررت البدء في صناعة الشموع وإضفاء العطور العربية عليها.

الشموع المعطرة منفذ علاج من اضطراب الحركة

منذ نحو عام ونصف، دشنت «آية» صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد أن تركت عملها واتجهت للمشروع كعلاج لها: «شموعي تُصنع يدويًا باستخدام شمع الصويا الطبيعي 100٪، وهو آمن للأطفال والبالغين المصابين بالربو وكبار السن» حسب تعبيرها.

الشموع المعطرة استطاعت أن تضفي الدفء والضوء والراحة النفسية والطمأنينة على حياة آية الشربيني، مشيرة إلى أنها تهتم كثيرا باختيار العطور والخامات عالية الجودة والآمنة للاستخدام من قبل الجميع.