«محمد» يبدع في تصميم هدايا الكريسماس.. حلوى وزينة وبابا نويل «هاند ميد»

صناديق مغلقة بها «حلوى، وزينة، وبابا نويل»، وغيرها من الهدايا التي تُعبر عن العام الميلادي الجديد واحتفالات الكريسماس، صممها أحد الشباب، وباعها للجمهور، بالتزامن مع بدء العام الجديد 2023، وشهدت إقبالاً كبيراً لاختلافها عن الهدايا التقليدية التي تعوّد عليها الشارع المصري.

محمد جمال، 24 عاماً، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، وخريج كلية التجارة، حرص على ابتكار صندوق هدايا جديد خاص باحتفالات العام الميلادي الجديد والكريسماس، مكون من «الحلوى، والألعاب، وبابا نويل»، وغيرها من الإكسسوارات المصنوعة يدوياً.

«محمد» يعمل في مجال هدايا الـ«هاند ميد» منذ 7 سنوات

«بشتغل شغل هدايا هاند ميد بقالي 7 سنين، كنت أول ما بدأت كانت جاية معايا صدفة فضلت أشتري خامات وتبوظ وأجيب تاني عشان كنت عايز أعمل شكل معين كنت شايفه على النت وكده وبعد ما عملته بعد ما صرفت عليه خامات أزيد من ثمنه فرحت بدأت من وقتها أجيب حاجات من النت أشكال وأحاول أعمل زيها لحد ما أيدي اتعودت على الحاجة دى وحبتها كهواية ليا»، بهذه الكلمات بدأ محمد جمال، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «جمال»: «مع الوقت لقيت نفسي بعمل شغل لزباين، وبقيت متمكن فيها أكتر، وأخدت كورسات في الهاند ميد كمان عشان أوصل للدرجة دى وبقيت بشتغل والحمد لله وصلت لمرحله إني أقدر أعمل أي شكل بالكرتون، وعندي أمل إن شاء الله إني أقدر أعمل أكتر من كده، وأفتح استور كبير، وفرع واتنين في مجال الهدايا والبوكسات المختلفة دى، ومهما أوصل فيها أنا لسه بتعلم برضو».

إقبال كبير على شراء هدايا الكريسماس من المخطوبين

يقوم «جمال» بصُنع صناديق هدايا الكريسماس ومن ثم تزويدها ببعض «الزينة، والحلوى، وبابا نويل»: «هدايا الكريسماس لو شغل البوكسات أنا بعملها يدوي بصنعها بنفسي أما بابا نويل وكده ده بشتريه، وبيكون بوكس وورد وبابا نويل وشيكولاته وحسب إمكانية العميل بشتغل، والإقبال السنادي كان أكتر من المسلمين عن المسيحيين كمان وأكتر ناس بتطلب الهدايا المخطوبين، وفئة قليلة من المتزوجين».

ويتابع «جمال»: «الحمد لله أنا الفترة دي شغال أون لاين وكده وبوزع في أي وقت وأى مكان، وليا زبوني، وفي الموسم بتاع رأس السنة ده أنا في الطبيعي كل رأس سنة بعمل أشكال مختلفة غير إللي قبلها فالحمد لله بشتغل كويس في الموسم، حتى البوكس إللي بعمله لزبون بيكون مميز وخاص بيه مخليش زبون تاني يتعمله نفس البوكس عشان أكون مميز وأميز الزبون، وبالنسبة للأسعار فالسعر مش ثابت والزبون بيحددلى السعر إللي هو عايز يجيب بيه وأنا بقدر أقترح عليه أشكال ونختار سوا، والأسعار بتبدأ من 300 جنيه».