انطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية وفحص المقبلين على الزواج بالفيوم اليوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، عن انطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية وفحص المقبلين على الزواج بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023.

وتنطلق المبادرة الرئاسية لرعاية وفحص المقبلين على الزواج، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة التابع قطاع الرعاية الصحية، والتمريض، وفريق عمل مكتب مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات.

تفاصيل فحص الزواج الجديد 2023

وكشفت الدكتورة رشا جمعة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، أنّه فيما يخص تفاصيل فحص الزواج الجديد 2023، فإنّها تتضمن عدة تحاليل عبارة عن فحص طبي يشمل الآتي:

تحديد نسبة الهيموجلوبين. فحص معملي RH. تحديد فصيلة الدم. الأمراض الغير سارية مثل السكري، والضغط، والسمنة. اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس C، وB. فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV. الكشف عن الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط، والأنيميا المنجلية. استبيان نفسي لقياس القدرة على القيام بالوظائف العادية، أو ظهور أي ظواهر تؤثر على الحالة النفسية. توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية. الحد من الأمراض المنقولة جنسيًا. الحد من الأمراض المنقولة من الأم للجنين. دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية.

من يستلم نتيجة فحص الزواج

وشددت المديرية في بيانها، على أنّ نتيجة فحص الزواج لا يتم تسليمها إلا لصاحب التحليل بنفسه، ولن يتم السماح بتسليمه إلى أحد أفراد أسرته، أو أقاربه.

مدة نتيجة فحص الزواج

وحول مدة نتيجة فحص الزواج، أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أنّ الفحص يتم قبل عقد القران "كتب الكتاب"، بمدة لا تقل عن 15 يومًا، حيث سيتم في أي من الأماكن المخصصة للفحص.

أماكن فحص الزواج بالفيوم

وبيّنت المديرية، أنّ أماكن فحص الزواج بالفيوم، تأتي كالتالي:

بندر الفيوم: المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، والمركز الطبي بالحادقة.

مركز الفيوم: الوحدة الصحية بالعزب.

مركز سنورس: مركز سنورس الطبي.

مركز طامية: المركز الطبي بطامية.

مركز أبشواي: المركز الطبي بأبو جنشو.

مركز يوسف الصديق: المركز المتميز بالشواشنة.