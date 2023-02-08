محمد علام: طرح «البيت وحش» لـ بهاء سلطان من «جروب الماميز» غدا

انتهى بهاء سلطان من التفاصيل النهائية لأحداث أغنياته «البيت وحش»، وهي الأغنيه الدعائية الرسمية لفيلم «جروب الماميز»، التي تم وضعها ضمن أحداث الفيلم الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.

وقال محمد علام، إنه من المقرر طرح أغنيه «البيت وحش» غدًا في الساعة الخامسة مساءً على «يوتيوب» وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وذلك ضمن الحملة الدعائية لفيلم «جروب الماميز» الذي يعرض حاليًا بالسينمات.

وأعرب «علام» عن سعادته بهذا التعاون، حيث يشارك في عمل مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان، «الأغنية أيضًا تكون ضمن أحداث فيلم مهم مثل (جروب الماميز) لأنه يناقش فكرة مهمة في جميع البيوت المصرية.

«البيت وحش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف وشراكة إنتاجية بين محمد علام كيوب ميوزك ومحمد رشيدي «رشيدي برودكشن» ومن توزيع أنور عمرو، ومن المقرر طرحها غدًا بجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

أبطال وأحداث فيلم جروب الماميز

فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.