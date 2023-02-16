3 معلومات عن حفل بهاء سلطان وجورج وسوف.. تستضيفه الكويت

تستضيف دولة الكويت، في فندق جميرا، أول حفل يجمع الفنانين بهاء سلطان وجورج وسوف.

حفل سلاطين الغناء

وترصد الوطن في السطور التالية 3 معلومات عن الحفل:

- يقام تحت عنوان «سلاطين الغناء» بما إن جورج وسوف يحمل لقب سلطان الطرب، وبهاء سلطان يحمل لقب السلطان.

- الحفل سيقام في العاشر من شهر مارس الجاري، وسيكون أول حفل غنائي كامل لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع وظهوره من جديد لجمهوره.

- الحفل الأول لبهاء سلطان في دولة الكويت بعد فترة غياب طويلة، كان قد أحيا بهاء وجورج مؤخرا حفل «تريو نايت اربيان» نهاية العام الماضي.

طرح أغنية «نص عمري»

يذكر أن جورج وسوف كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «نص عمري»، نعى فيها نجله الوحيد وديع الذى رحل عن دنيانا في الأيام الأولى من شهر يناير، إثر مضاعفات حدثت له بسبب عملية تكميم في المعدة كان يريد من خلالها أنقاص وزنه.

أما بهاء سلطان فطرح مؤخرًا أغنية بعنوان «ندر عليا» من كلمات أيمن بهجت قمر والحان محمد يحيى.