كلمات أغنية شكر خاص لـ بهاء سلطان بعد طرحها على يوتيوب

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة مساء اليوم، تحمل اسم شكر خاص، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث يأتي ذلك، ضمن نشاطه الغنائي في الشهور الأخيرة بعد عودته للساحة الفنية مُجددًا.

تعرف على صُناع أغنية شكر خاص لـ بهاء سلطان

أغنية شكر خاص لـ بهاء سلطان، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر ماهر صلاح، حيث حققت آلاف المُشاهدات في ساعاتٍ معدودة.

وتقول كلمات أغنية شكر خاص لـ بهاء سلطان: «هجمد وأعدي عشان دموعى مش رخاص.. جبت الورق هكتب بجاف كلام رصاص.. عمال أعد اللي جرحنى واللي باع.. ملقتش حد عشان أكتب له شكر خاص.. ياللي أنتوا واخدين مني موقف.. بالسلامة مين قال ماخدش وسابلي خدش وميت علامة».

تفاصيل حفل بهاء سلطان وجورج وسوف في الكويت

وفي سياق آخر، يستعد بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت، يوم 10 مارس المُقبل، بمُشاركة الفنان جورج وسوف، في أول حفل غنائي للأخير بعد وفاة ابنه وديع، قبل شهر ونصف تقريبًا، إثر أزمة صحية طارئة كان قد تعرض لها.