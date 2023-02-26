أحمد عصام: لا أصدق ما حدث في حفل زفافي حتى الآن

أكد الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، أنه لم يصدق حضور نجوم كبار مثل عمرو دياب وتامر حسني محمد منير، حفل زفافه حتى أصبح تريند الوطن العربي.

أحمد عصام: عرفت ما حدث ثاني ليلة بعد الفرح

قال أحمد عصام لـ«الوطن»: «خلال حفل الزفاف لم أكن أتخيل أن الفرح قد حقق انتشارا واسعا، ولكن بعد النهاية قابلت الفنان أحمد سعد وجه يقول لي أنت بقيت تريند الكوكب، لم أفهم معنى كلمته واعتقدت أنه يتحدث عن الزواج، ولكن ثاني يوم مع تصفحي المواقع فهمت المقصد الذي كان يهدف إليه».

أحمد عصام أحدث ضجة بسبب حفل زفافه

أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا بدأ حياته الفنية في عمر الـ8 سنوات، حيث شارك في مسلسل «بوجي وطمطم» عام 1988، اتجه عصام لتصميم عروض الألعاب النارية وهو في الـ18 من عمره، وكانت أول حفلاته مع الكينج محمد منير.

يُعد مسلسل «آدم» بمثابة أولى تجاربه في مجال التمثيل، حيث اختاره النجم تامر حسني للمشاركة في البطولة، وتبعه مشاركته في فيلم «نور عيني» الذي جسد فيه شخصية أحد أصدقاء تامر ويُدعى «شوكت».