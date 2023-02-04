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من هو أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:06 م | السبت 04 فبراير 2023
حفل زفاف أحمد عصام

حفل زفاف أحمد عصام

من هو أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا الذي جمع عددا كبيرًا من المطربين أمس الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس؟ بات السؤال الأبرز بعد حضور عمرو دياب، ومحمد منير، تامر حسني، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر وحميد الشاعري لحفل زفافه.

من هو أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا

وتكشف «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات التي توضح من هو أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا:

- أحمد عصام من مواليد 10 نوفمبر 1980

- أحمد عصام يمتلك مواهب عدة منها «التمثيل ومهندس مؤثرات بصرية ومؤلف ومصمم عروض ألعاب نارية في الحفلات الغنائية».

- وربما لا يعرف أصحاب سؤال من هو أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا أنه بدأ حياته الفنية في عمر الـ8 سنوات، حيث شارك في مسلسل «بوجي وطمطم» عام 1988.

- اتجه عصام لتصميم عروض الألعاب النارية وهو في الـ18 من عمره، وكانت أول حفلاته مع الكينج محمد منير.

- يُعد مسلسل «آدم» بمثابة أولى تجاربه في مجال التمثيل، حيث اختاره النجم تامر حسني للمشاركة في البطولة، وتبعه مشاركته في فيلم «نور عيني» الذي جسد فيه شخصية أحد أصدقاء تامر ويُدعي «شوكت».

- شارك أحمد عصام صاحب أشهر حفل زفاف على السوشيال ميديا في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها «عمر وسلمى 3، وقلب الأسد».

- من أبرز الأعمال التليفزيونية التي قدمها أحمد عصام كانت مسلسلات «ولي العهد، الشك، دكتور أمراض نسا».

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