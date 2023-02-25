شديد قناوي يحتفل بمولد الشيخ العشي في الأقصر بالزانة والحصان

احتفل شديد قناوي، لاعب كرة القدم الشهير، ومدرب فريق نادي المدينة المنورة بالأقصر، بالليلة الختامية لمولد الشيخ محمد العشي، حيث شارك الأهالي في الاستمتاع بمشاهدة طقوس وعادات وتقاليد أهالي العشي في المولد.

وقال مصطفى حرز الله، أحد أهالي العشي، أن شديد قناوي استمتع بمشاهدة المرماح وسباقات الخيول والتحطيب، كما امتطى الحصان وأمسك بالزانة وتجول في المولد، وشاهد حلقات الذكر والمديح والاحتفالات المختلفة.

الأهالي كانوا سعداء بمشاركة «قناوي»

وأضاف حرز الله، أن الأهالي خصوصا كبار السن ممن شاهدوا قناوي في عصره الذهبي، كانوا سعداء بمشاركته الاحتفال بالمولد، والتقطوا معه الصور التذكارية، كما أجرى قناوي، جولة في المولد واشترى بعض الحلوى والفول السوداني.

وأشار حرز الله، إلى أن شديد قناوي أعرب عن بالغ سعادته بحضوره مثل هذا الاحتفال المتميز الذي لم يشاهده من قبل، موجها الشكر والتقدير لكل أهل العشي على حفاوة الاستقبال والترحاب من أهل القرية.

احتفال مولد الشيخ محمد العشي يستمر 5 أيام

يشار إلى أن أهالي قرية العشي شمال الأقصر، يحتفلون سنوياً بمولد الشيخ محمد العشي، والذي يستمر 5 أيام، حيث تشهد الاحتفالات إقامة حلقات المرماح وسباقات الخيل، والتحطيب وحلقات الذكر والمديح، وليالي القرآن الكريم والأمسيات الدينية كما تستقبل العائلات الضيوف وتقوم بواجبات الضيافة من طعام وشراب وغيرها.