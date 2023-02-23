«محكي الحفائر في الأقصر» فكرة جديدة تستهدف تنمية وعي الأطفال بالحضارة المصرية

كشف محمود العديسي، مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر، تفاصيل محكي الحفائر في محافظة الأقصر لتنمية وعي الأطفال بالحضارة المصرية، موضحًا: «نصحح بعض المفاهيم الخاطئة ونزرع حب البحث والمعرفة وتعريف الحضارة المصرية للناس، وهو ما يعزز روح الانتماء والولاء لدى الأطفال والنشء للدولة المصرية».

التشبيك والتعاون مع المؤسسات المختلفة

وأضاف العديسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «نتعامل مع مختلف الجهات، وهذا هو دور الإدارة في التشبيك مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مثل الجمعيات الأهلية والمستشفيات وغيرها».

وتابع مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر: «في ظل الاكتشافات الأثرية الحديثة وإنجازات المجلس الأعلى للآثار، فإننا نعمل على توعية النشء ونجيب عن الأسئلة التي يوجهها الأطفال تجاه العمليات المتضمنة في الاكتشافات الأثرية».

الأطفال من 12 سنة

وأوضح محمود العديسي مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر: «في محكي الحفائر، استهدفنا الأطفال من عمر 12 و13 سنة، أي الصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي، لتعزيز قيمة الأثر لديهم، وكيف يكتشفه الباحثون والمتخصصون في هذا المجال، حيث نعلم الطفل ونضعهم في محاكاة للحفائر، وهذا الامر عبارة عن يوم عمل خاص بالبعثات الأثرية، إذ أن البعثات أصبحت مصرية خالصة في أماكن عديدة».