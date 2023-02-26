5 معلومات عن مسلسل أسيل.. يعرض قبل رمضان

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل «أسيل» أحد المسلسلات المهمة قبل شهر رمضان الكريم، المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

5 معلومات عن مسلسل أسيل

- المسلسل من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد على، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل

- تم تصوير بعض حلقاته في الفيوم

- من إنتاج شركة إيما لاين

- المسلسل من إخراج معتز حسام وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويطرح أكثر من قضية.

- يعرض قبل شهر رمضان

ثراء جبيل تشارك في رمضان بمسلسل سوق الكانتو

يذكر أن ثراء جبيل تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسلي «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وإخراج حسين المنباوي، و«تحت الوصاية» بطولة منى زكي، دياب، أحمد صلاح حسني، نهي عابدين، مها نصار وإخراج محمد شاكر خضير، فيما كان آخر أعمال باسل الزارو مسلسل «دوبامين» الذي تم عرضه في شهر أكتوبر الماضي.