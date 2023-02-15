الفنانة ثراء جبيل تخوض أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل «أسيل»

تخوض الفنانة ثراء جبيل، أولى بطولتها المطلقة بمسلسل «أسيل» الذي تقوم بتصويره حاليًا، لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على أحد القنوات الفضائية.

تعرف على أبطال مسلسل أسيل

يتكون المسلسل من 15 حلقة، بطولة ثراء جبيل بجانب كل من باسل الزارو، وأحمد سلطان، وسلوى محمد علي، وبدرية طلبة، وإسراء رخا، وملك بدوي، ومن تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

ثراء جبيل تنتظر طرح فيلم رهبة في السينما

وانتهت ثراء جبيل، مؤخرًا من تصوير فيلم «رهبة»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وسماء إبراهيم، ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، والعمل سيناريو محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

ثراء جبيل ضيف شرف في «اتنين للإيجار»

وتُشارك ثراء جبيل في فيلم «اتنين للإيجار» للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الذي طُرح في دور العرض مؤخرًا، حيث تظهر كضيف شرف حاليًا بجانب كل من رانيا يوسف، وناهد السباعي، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد وآخرين.