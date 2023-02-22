‎الفنان باسل الزارو يشارك في مسلسل «أسيل» مع ثراء جبيل.. يعرض قريبا

‎يشارك الفنان باسل الزارو، بطولة مسلسل «أسيل» الذي يجمعه بالفنانة ثراء جبيل، والمكون من 15 حلقة، ويصور حاليا في محافظة الفيوم، ويجسد شخصية كريم ويعمل مهندس معماري يمر بالعديد من المنعطفات في حياته.

أبطال مسلسل أسيل

‎مسلسل أسيل يتقاسم بطولته ثراء جبيل وباسل الزارو ويشارك فى بطولة العمل أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة إيما لاين.

التعاون الثاني

‎ويسجل المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين باسل الزارو وشركة إيما لاين بعد مسلسل دوبامين وشارك الزارو فى بطولته ريم مصطفى، محمد كيلانى، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، وضيف الشرف أحمد بلال ومن تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

آخر أعمال باسل الزارو

‎يذكر أن آخر أعمال باسل الزارو مسلسل دوبامي، من 15 حلقة والذي جرى عرضه في شهر أكتوبر الماضي على قناة CBC، وجسد خلاله شخضية ياسين المتزوج من ريم مصطفى وأنجب منها طفلة، ويضطر للانفصال عن زوجته بعد اكتشاف خيانته لها، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي مع التطرق لتاأثيرالسوشيال ميديا.