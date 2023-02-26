هزة أرضية تضرب الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا، وفقا لما أعلنه مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي».

عمق 76 كيلومترا

وأشارت بيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة الأرضية التي ضربت الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا وقعت على عمق 76 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 68 كيلومترا شمال «تاورانجا» و 43 كم بين الشرق والشمال الشرقي من «وانجاماتا».

زلزال نيوزيلندا

وفي 15 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا، على عمق 48 كيلومتراً، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط»