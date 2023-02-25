عاجل.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب روسيا

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت جنوب أراضي الإقليم.

وجاء في بيان: «وقع الزلزال في الساعة 18:25 بالتوقيت المحلي (9:25 بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي».

يذكر أنه منذ يومين ذكرت إدارة حالات الطوارئ الإقليمية بمقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، أنّ المنطقة تعرضت لزلزال صباح الخميس، وبلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر وكان على بعد 323 كيلومترا من كانسك، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».