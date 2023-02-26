أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين علي الزواج في المحافظات، تأتي من ضمن خدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، تلك المبادرة التي تهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

وتنشر «الوطن» أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين علي الزواج في المحافظات وذلك حسب ما أعلنته مدريات الصحة في المحافظات.

أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في المحافظات

وأعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين علي الزواج في 6 منشآت صحية على مستوى المحافظة والتي جاءت كالتالي: (وحدة رعاية الطفل برأس غارب - وحدة رعاية الطفل بسفاجا - وحدة الأمل بالقصير-مستشفى الشلاتين المركزي - مركز طب الأسرة بمرسي علم).

وفي نفس السياق أعلن نائب محافظ البحيرة عن أماكن الكشف الطبي الجديد لفحص ورعاية المقبلين على الزواج في 16 إدارة صحية بجميع انحاء البحيرة، والتي جاءت كالتالي: إدارة دمنهور برعاية طفل الهلال، إدارة أبوحمص مركز صحة لأسرة، إدارة كفر الدوار برعاية أول، إدارة الرحمانية بالرعاية، إدارة المحمودية بالرعاية، إدارة شبراخيت بالرعاية، إدارة إيتاي البارود بالمركز الطبي، إدارة حوش عيسى بالرعاية، إدارة كوم حمادة بالرعاية، إدارة أبوالمطامير بالرعاية، إدارة الدلنجات بالمركز الطبي، إدارة غرب النوبارية بالمركز الطبي، إدارة التحرير بالرعاية، إدارة وادي النطرون بالرعاية، إدارة إدكو المركز الطبي.

أماكن فحص المقبلين على الزواج

كما أعلنت مديرية الصحة في محافظة الفيوم أماكن فحص المقبلين على الزواج والتي جاءت كالتالي: يجرى الفحص في المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، ومركز طبي الحادقة، وفي الوحدة الصحية بالعزب بإدارة مركز الفيوم الطبية، والمركز الطبي بسنورس، في إدارة سنورس، والمركز الطبي بطامية بإدارة طامية الطبية، والمركز الطبي بطامية، في إدارة طامية، ومركز طبي أبو جنشو، بمركز طبي طامية، ومركز طبي أبو جنشو بإدارة أبشواي، والمركز المتميز بالشواشنة بإدارة يوسف الصديق.

أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج

وجاءت أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في الإسكندرية بحسب ما أعلنته مدرية الصحة بالمحافظة والتي جاءت كالتالي: «مركز رعاية محرم بك بإدارة وسطمركز المندرة بإدارة المنتزة، مركز رعاية محرم بك بإدارة وسط، الأمل لصحة الأسرة بإدارة الجمرك، مركز طب أسرة سان ستيفانو بإدارة شرق، وحدة طب أسرة القباري بإدارة غرب، العجمي البحرية بإدارة العجمي، المركز الصحي بإدارة برج العرب رعاية طفل العامرية بإدارة العامرية».

وجاءت أماكن الفحص للمقبلين على الزواج بمحافظة سوهاج، بحسب ما أعلنت مديرية صحة سوهاج كالتالي:

- المركز الطبي بالشهيد.

- مركز سوهاج رعاية الطفل بالثقافة.

- مركز أخميم

- مركز الحضري بمركز ساقلتة.

- المركز الحضري بمركز دار السلام.

- المركز الحضري بمركز طما.

المركز الطبي مركز طهطا المركز الطبي مركز المراغة المركز الحضري مركز جهينة المركز الحضري مركز المنشاة.

مركز رعاية الطفل.

- وحدة أولاد حمزة.

- مركز البلينا المركز الحضري.

- مركز جرجا المركز الحضري القبلي.

كما يتم تسليم الشهادة بعد 15 يوما من إجراء الفحص والتحاليل وليس في نفس اليوم.