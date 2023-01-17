كشفت وزارة الصحة والسكان، أسعار وأماكن فحوصات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج 2023، وذلك في تقرير رسمي لها، مؤكدة أن أماكن فحوصات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج 2030 موزعة على مايقرب منها 300 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الأماكن مجهزة لاستقبال المقبلين على الزواج والفريق الطبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم المشورة والتوعية والتعامل من قبل الطرفين.

أماكن فحوصات المقبلين على الزواج

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المشورة أمر هام قبل الحصول على خطوة الزواج، ويتم التحدث مع الزوج والزوجة عن تنظيم الأسرة والأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الوقاية منها والحماية وتقديم نصائح وقت الحمل والولادة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن أسعار الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، مؤكدة أنها رمزية لا تتخطي الـ200 جنيه، مضيفة أن التحاليل تتضمن قياس السكر، وفصيلة الدم، ونسبة الهيموجلوبين في الدم، وعامل ريساي، وكافة اجراءات الفحص المعملي.

أسعار وأماكن فحوصات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج 2023

وتنشر «الوطن»، أماكن الفحوصات للمقبلين على الزواج والتي جاءت على النحو التالي:

- مركز طبي المحكمة.

- مركز طبي روض الفرج.

- مركز طبي عين حلوان.

- مركز طبي مصر القديمة.

- عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد.

- مركز بمستشفى الطلبة.

- المركز الإكلينيكي للجينات بمستشفى سموحة.

- عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة.

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحه بمحافظة الإسكندرية.

- عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومي للبحوث.

المركز الطبي بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- مركز رعاية الطفل بمحافظة البحيرة.

- مركز طبي منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

- مركز مستشفى مصر الحرة، ومستشفى سوزان مبارك الجامعي بمحافظة المنيا.

- مركز طبي شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

- مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق.

- مركز طبي شرشيمة بمحافظة الشرقية.

- مركز طبي كيمان فارس بمحافظة الفيوم.

- مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا.

- «مركز الإرشاد الوراثي، مركز بمستشفى الإيمان ، ومستشفى أسيوط الجامعي للأطفال» بمحافظة أسيوط

- مركز طبي سعيد بطنطا ،مستشفى دراو المركزي.

- مركز طبي شرق النيل بمحافظة بني سويف.

- مركز طبي حي ثالث بمحافظة دمياط.

- مركز طبي جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعي بمحافظة سوهاج.