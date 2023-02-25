أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج بالقليوبية: 13 منفذا

أعلنت مديرية الصحة والسكان أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحه ورؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية وبناء أسرة صحية مستقرة سعيدة، حيث تقرر بدء خدمات المنافذ اعتبارا من غد الأحد.

«الوطن» تستعرض أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في محافظة القليوبية على مستوى المراكز التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية والمنتشرة في أرجاء المحافظة وأنواع التحاليل والفحوصات التي ستوفرها للراغبين والمترددين للحصول على الخدمة.

أماكن الحصول على خدمات فحص الراغبين في الزواج بالقليوبية

وحددت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، برئاسة الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة، في بيان لها، أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج بالقليوبية والتي تقدم خدمات فحص ورعاية المقبلين على الزواج والمقرر أن تبدا من غدٍ الأحد في العمل في استقبال المترددين كالتالي:

- بنها بالمركز الطبي

- مركز رعاية الطفل 1 ببنها

- القناطر الخيرية بالمركز الطبي العام

- قليوب المركز الطبي العام

- شبرا الخيمة غرب مركز طبي عثمان

- شبرا الخيمة شرق مركز طبي بهتيم

-شبرا الخيمة شرق مركز طبي الكابلات

- قها المركز الطبي

- شبين القناطر المركز الطبي

- طوخ المركز الطبي

- كفرشكر المركز الطبي

- الخانكة مركز طبي الخانكة

- العبور مركز طبي إسكان الشباب

الخدمات الطبية المتاحة لفحص ورعاية المقبلين على الزواج

وحدد البيان الخدمات الطبية التي ستتاح من خلال أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في محافظة القليوبية كالتالي :

- فحص طبي شامل.

- فحص معملي تحديد فصيلة الدم وتحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين.

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية الضغط ومرض السكري ومرض السمنة.

- اكتشاف الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV والالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV وفيروس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS.

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية، أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية.

- الاستبيان النفسي الذى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العاديه أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر على الحالة النفسية.

خدمات فحص ورعاية المقبلين على الزواج

أوضح البيان أن الفحص يوفر عددا من خدمات فحص ورعاية المقبلين على الزواج منها..

- خدمة المشورة للوقاية من الأمراض ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم.

- خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثيه أو الإصابة الفيروسية.

- إبلاغ صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

- التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوما.

أوضح البيان أن فحص ورعاية المقبلين على الزواج يأتي في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.