أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الوحدات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية المشاركة في تقديم الخدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج قد أتمت استعدادها لاستقبال المواطنين بدءا من صباح الغد الأحد 26 فبراير، معلنة عن أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين علي الزواج في الإسكندرية البالغ عددهم 8 أماكن لتغطى كافة المناطق الكبرى في الإسكندرية لتكون أقرب لكل مواطن.

أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين علي الزواج في الإسكندرية

- المنتزة: مركز المندرة

- شرق: مركز طب أسرة سان ستيفانو

- وسط: رعاية محرم بك

- الجمرك: مركز الأمل لصحة الاسرة

- غرب: وحدة طب أسرة القباري

- العجمي: العجمي البحرية

- العامرية: رعاية طفل العامرية

- برج العرب: المركز الصحي

تجهيزات الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج

ووجهت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، مديرى عموم المناطق الطبية بالتأكد من استلام كافة مستلزمات التشغيل من التموين الطبي، وضمان تفعيل التسجيل الطبي مع المتابعة الميدانية وتواجد مديري رعاية الامومة والطفولة بالمراكز للوقوف على اي معوقات للتشغيل واستقبال شكاوى الجمهور والعمل على حلها.

تفاصيل الكشف الطبي الجديد للمقبلين علي الزواج

تستهدف المبادرة المصريين والأجانب المقيمين بمصر ، بعدف إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة عن طريق الزواج وضمان جيل خالى من الأمراض الوراثية من خلال إجراء حزمة من الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج وتوفير المتابعة الطبية للطرفين لتقليل مضاعفات المرض للطرف المصاب ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر