ماهر فرغلي: جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت منبوذة في كل دول العالم

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن البرازيل وأمريكا اللاتينية باتت حاليا موضع ومركز لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والهاربين منها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعلن دول كثيرة اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية على غرار دولة باراجوي.

فرغلي: المنطقة مليئة بتجار المخدرات والسلاح

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن ما قامت به دولة الباراجوي جاء بسبب تمركز أعضاء جماعة الإخوان على الحدود ما بينها وبين البرازيل والأرجنتين، حيث أن تلك المنطقة مليئة بالمخدرات والسلاح والتجارة الممنوعة.

فرغلي: جماعة الإخوان الإرهابية تحمي داعش

وتابع: «ثبت أن جماعة الإخوان بتحمي تنظيم داعش والقاعدة وتؤوى تلك العناصر الإرهابية الخطرة وتساعدهم في العمل بالتجارة الحلال، وباراجوي الإخوان دخلوا فيها من عام 1987 بعد إنشاء المركز الخيري الثقافي بحجه الثقافة والأعمال الخيرية، كما وعينوا بعض الأئمة من سوريا ولبنان».