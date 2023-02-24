باراجواي تعلن «الإخوان» جماعة إرهابية: تهدد الأمن في الشرق والغرب

وافقت اللجنة الدائمة بكونجرس الباراجواي أمس، على اعتبار «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية «تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة»، وفق ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته ليليان سنتياجو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

جماعة الإخوان تقدم المساعدة لمن يستخدم العنف

وورد في حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن «جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب، وأن دولة باراجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية» وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار.

الرئيس يعتبر حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن باراجواي التي يرأسها اللبناني الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبر حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية «كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول» وأعادت الصحيفة الذاكرة إلى «دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا في 2003 ومصر في 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين».