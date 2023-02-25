باحث في شؤون الإرهاب لقناة الحياة: بيان 3 يوليو نهاية تنظيم الإخوان

علّق إبراهيم ربيع باحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، على إعلان اللجنة الدائمة لكونجرس بارجواي، تنظيم الإخوان جماعةً إرهابية، قائلا: «الزلزال الشعبي في 30 يونيو 2013 الذي ضرب التنظيم في مصر له توابع، فقد تأسس هذا التنظيم في مصر عام 1928، وجرى تصنيعه على يد المخابرات البريطانية والإنجليزية كي يكون أداة من أدوات الشر في المنطقة، ولكن بيان 3 يوليو 2013 بداية نهاية تنظيم الإخوان».

خطورة التنظيم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «العقلاء في هذا العالم بدأوا يشعرون أن وجود هذا التنظيم خطر على البنية الوطنية في أي دولة، نتحدث عن إمبراطورية عالمية ضخمة جدا، وبالتالي من يرعاها ويتركها تتوغل؟ أهل الشر لهم مصلحة في أن يظل هذا التنظيم له أدوات مخفية».

دعم متكامل للتنظيم الإرهابي

وتابع الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية: «دعم هذا التنظيم يتنوع ما بين سياسي وتمويلي وإعلامي عبر إتاحة المنصات والشوشرة وصناعة الحدث وتوظيفه، وهو ما يضطلع به شركات علاقات عامة ممولة من التنظيم».