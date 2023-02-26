متخصصة بالشأن الأوروبي لـ يوسف الحسيني: الوضع الاقتصادي يتعقد في الغرب

قالت منال لطفي، المحللة المتخصصة في الشأن الأوروبي، إن الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية باتت صعبا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث إن تلك الزمة حملت الاقتصاد الأوروبي صدمة في الطاقة وأسعار النفط والغذاء، «الأسعار ارتفعت 3 أضعاف في مختلف الدول الأوروبية».

لطفي: دولة ألمانيا باتت تستورد الغاز بثلاث أضعاف سعره

وأضافت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن دولة ألمانيا على سبيل المثال كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار بسيطة قبل الأزمة، لكنها باتت حاليا تستورد الغاز من أمريكا وتدفع 3 أضعاف ما كانت تدفعه لروسيا.

أسعار الطاقة

وتابعت: «أي اقتصاد عالمي لا يمكن أن يقوم بدون الغاز والبترول، وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباغت للدول الأوروبية بعد الأزمة الروسية أدى ذلك إلى مشكلات اقتصادية عده تعانيها الدول الأوروبية».