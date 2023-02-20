«التموين»: تخصيص جزء من منتجات بعض السلاسل التجارية لـ«أهلا رمضان»

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية تمكنت من إدارة ملف الأمن الغذائي باستراتجية عالية جدًا نتج عنها توفير السلع، وعدم نقص أي سلعة من الأسواق خلال السنوات الماضية، التي شهدت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية.

إطلاق 341 معرضًا

وأشاد «خليل» في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، بجهود الدولة في توفير السلع من خلال إقامة المعارض في توقيت مبكر منذ بداية العام الحالي، إذ تم إطلاق ما يقرب من 341 معرضًا منذ 1 يناير الماضي لـ «أهلًا رمضان»، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، وتحيا مصر وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المنافذ التي تتوافر بها السلع أصبحت كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أنت منافذ وزارة التموين تتضمن 1300 مجمع استهلاكي و8 آلاف فرع، لافتًا إلى أن السلاسل التجارية أصبحت تخصص جزءًا منها لإقامة ركن يعرض به منتجات «أهلًا رمضان».

تخفضيات تصل لـ30%

وتابع: «توفير السلع الغذائية من خلال هذه المنافذ بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها بنسبة 20% إلى 30%، تعطي سعرًا عادلًا للمواطن وتحد من أثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري.