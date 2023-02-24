«رويترز»: بولندا وراء فشل أوروبا في فرض عقوبات جديدة على روسيا

لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، من الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا في الذكرى السنوية للأزمة الأوكرانية، وقال دبلوماسيون إن بولندا ترفض طلب إيطاليا فرض قيود جديدة على واردات المطاط، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

بولندا ترفض فرض العقوبات على روسيا

وقالت بولندا إن القيود المقترحة على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي، تضمَّنت حصة كبيرة من الواردات المستثناة وفترات انتقالية طويلة لن يكون لها أي تأثير في الممارسة.

وشعرت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالحيرة تجاه بولندا، بأنها لا تريد أن تخاطر بعدم الإعلان عن عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية.

لا يتم تطبيق العقوبات إلا بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي

وقال دبلوماسي مشارك في المفاوضات السرية بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في بروكسل مركز الكتلة «ما كان من المفترض أن يكون مفتاحا هنا هو رسالة تضامن مع أوكرانيا في هذا اليوم الخاص»، حيث إنه يحب موافقة جميع الدول الأعضاء لدى الاتحاد على العقوبات ليتم تطبيقها.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الجولة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، تهدف إلى جعل تجويع روسيا من معدات التكنولوجيا وقطع الغيار للأسلحة المستخدمة ضد أوكرانيا.