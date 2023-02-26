مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تنادي بالتفاوض مع روسيا بعد عام من الأزمة

في حلول الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة، للتعبير عن حجم المعاناة التي تفرضها الأزمة المستمرة على شعوب القارة العجوز، بعدما تسببت في أكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية هائلة، نتيجة وقف إمدادات الطاقة، فضلاً عما خلفته العمليات القتالية من ضحايا في كلا البلدين.

تزويد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الأزمة ويفاقم المعاناة

وتحت شعار «تمرد من أجل السلام»، شهدت العاصمة الألمانية برلين، مظاهرة حاشدة، شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب تقديرات رسمية، طالبوا الحكومة الألمانية بإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات مع روسيا، سعياً لتسوية الأزمة التي دخلت عامها الثاني، بدلاً من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وسقوط المزيد من الضحايا، وتفاقم المعاناة الناجمة عنها.

وبينما كتب المتحدث باسم شرطة برلين في الصفحة الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنَّ عدد المشاركين في المظاهرة، التي جرت في ساحة «18 مارس» وسط برلين السبت، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص، وقال إنَّ مزيداً من المتظاهرين مازالوا يتدفقون على الساحة، أكدت متحدثة باسم منظمي المظاهرة أن عدد المشاركين بلغ حوالي 50 ألف متظاهر.

اشتباكات محدودة ومنع توقف القطارات بموقع المظاهرات

ونقل تلفزيون «دويتشه فيله» الألماني عن متحدثة باسم الشرطة أنَّه تمّ نشر حوالي 1400 عنصر من أفراد الأمن في منطقة المظاهرات وسط العاصمة، كما تمّ الدفع بدعم من شرطة ولاية ساكسونيا، مشيرةً إلى أنه كانت هناك اشتباكات محدودة عند بوابة «براندنبورج»، كما أمرت سلطات المدينة بعدم وقوف القطارات الداخلية وقطارات الأنفاق في المحطة القريبة من موقع المظاهرات.

ونشرت السياسية اليسارية، سارة فاجنكيشت، والناشطة في مجال حقوق المرأة، أليس شفارتسر، دعوة إلى التظاهر تحت شعار «التمرد من أجل السلام»، في الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، كما وجهتا، قبل نحو أسبوعين، دعوة إلى المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحت اسم «بيان السلام»، طالبتا فيه بوقف تصعيد الأزمة عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وإجراء مفاوضات للسلام مع روسيا.

مظاهرات في وسط باريس لإرساء السلام في أوكرانيا

كما شهدت ساحة «الجمهورية»، في العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة حاشدة، شارك فيها مئات الأشخاص، بحسب قناة «فرنسا 24»، طالبوا فيها بالعمل جدياً على تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على إرساء السلام في أوكرانيا، بينما شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات مماثلة، في وقت سابق الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى للأزمة.