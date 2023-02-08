ألمانيا تعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تمثلت في توفير المعدات والأسلحة الجديدة.

دعم ألماني للجيش الأوكراني

وجاء على الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الألمانية باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن هذه الإمدادات تأتي من القوات المسلحة الفيدرالية الألمانية، ومن توريدات الصناعة الممولة من الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، بهدف بناء القدرات الأمنية، حيث تدعم الحكومة الفيدرالية الألمانية الجيش الأوكراني بالتنسيق الوثيق مع شركائها وحلفائها.

مخصصات التمويل

ويبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لتمويل مبادرة بناء القدرات الأمنية 2.2 مليار يورو لعام 2023، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا بشكل أساسي، كما يتم تخصيصها لتمويل المساهمات الإلزامية المتزايدة على ألمانيا في مرفق السلام الأوروبي، والذي هو صندوق تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات يورو للفترة، ويتم تمويله من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.