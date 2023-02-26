«الري»: الانتهاء من الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية لـ223 مدينة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة.

وقال «سويلم» إن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى الجارية حالياً من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، والعديد من مشروعات النقل مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر من رمضان، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و6 أكتوبر، كما تشارك هيئة المساحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في 4214 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية .

ولفت إلى أنَّ الهيئة أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ223 مدينة و25083 من القرى والكفور والعزب والنجوع، وذلك على 4 مراحل تنفيذية، إذ تمّ الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري العمل في تنفيذ المرحلة الرابعة وبلغت نسبة الإنجاز فيها 20%.

وأضاف «سويلم»، أنَّ هيئة المساحة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات، وتنتج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، إذ يتمّ إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية وورقية، كما تُشارك الهيئة في ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات .

معاينة 64 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب

وفي إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، تتولى الهيئة حصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية ، وإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة للمساهمة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، وتولت الهيئة المعاينات المطلوبة لما يقرب من 64 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب.

التنسيق بين هيئة المساحة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية

وأكّد «سويلم» حرصه على استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية، والسعي الدائم لتوظيف كل الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.