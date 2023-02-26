«مستثمرو السياحة»: نسب إشغال فنادق شرم الشيخ وصلت لـ55% في فبراير 2023

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال فبراير الحالي تراوحت بين 50 إلى 55%، موضحا أنّ النسبة طبيعية إذا قورنت بأعداد السياح التي تفد إلى المدن السياحية الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم خلال يناير وفبراير من كل عام، لافتا إلى أنّ تلك النسب ستبدأ في التحسن بداية من مارس المقبل.

السياحة الإيطالية وأعياد الربيع

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّه بداية من الشهر المقبل سترفع شركات السياحة الإيطالية عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ، وهناك العديد من وكالات السياحة الأجنبية ستبدأ مارس 2023 تسيير رحلات إلى المدينة لقضاء إجازات أعياد الربيع بها، موضحا أنّ نسب إشغال فنادق شرم الشيخ سترتفع بشكل كبير في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وأشار إلى أنّ العديد من شركات السياحة الأوروبية ولاسيما الألمانية والتشيكية والبولندية، حولت بعض رحلاتها التي كانت ستسيرها إلى تركيا خلال شهري فبراير ومارس 2023 إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا الشهر الحالي، وآثر بشكل سلبي على سير الحياة هناك.

الحركة السياحية الوافدة من دول أوربا الشرقية

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّ الشهور الـ3 المقبلة «مارس وأبريل ومايو»، ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، خاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، لافتا إلى أنّ العديد من دول أوروبا الشرقية ستبدأ تسيير رحلات إلى المدن السياحية الشاطئية خلال تلك الشهور.

ووفقا لإحصاءات جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، احتلت ايطاليا المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهري يناير وفبراير 2023.