«مستثمرو السياحة»: شركات إيطالية ترغب في زيادة رحلاتها لشرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الشركات الإيطالية ترغب في عودة الرحلات من إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال العام الجاري إلى ما كانت في تسعينات القرن الماضي، وأوائل الألفية الجديدة، والذي تجاوزت المليون سائح.

إيطاليا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ حاليا

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن» أن شركات السياحة الإيطالية ستبدأ خلال أشهر مارس وإبريل ومايو 2022 في زيادة عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ، موضحا أن إيطاليا تعتبر حاليا الدولة رقم واحد في إرسال السياح إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن كافة فنادق شرم الشيخ تعول حاليا على السوق الإيطالي في زيادة نسب الإشغال بها وذلك بعد توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بين البلدين منذ نحو عام.

معرض ميلانو السياحي

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن شركات السياحة المصرية نجحت في إبرام العديد من الاتفاقات مع وكالات السياحة الإيطالية خلال معرض ميلانو السياحي الذى أقيم خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري وذلك لزيادة الرحلات السياحية القادمة من إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ خلال شهري يناير وفبراير 2023 كانت متوسطة، لافتا إلى أنها ستبدأ في الارتفاع خلال الأشهر الـ 3 المقبلة ولاسيما خلال شهري مارس وإبريل 2023 حيث أعياد الربيع «الإيستر» التي يحرص الآلاف من السياح الأجانب على قضائها بمصر سنويا ولاسيما بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقاهرة.

يشار إلى أن إيطاليا كانت أول الدول الأوربية التي يصل عدد سائحيها الوافدين لزيارة شرم الشيخ إلى مليون سائح سنويا.