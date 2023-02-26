10 حالات تستوجب إلغاء رخصة المنشأة السياحية.. أبرزها «نقلها من مكانها»

عدد من حالات قد تفقد بسببها المنشأة السياحية رخصتها، وهو ما حدده قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وفقاً لآخر تعديل له في إبريل 2022، إذ يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء رخصة المنشأة وفقا لما نصت عليه المادة 44 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية على أنه لا يجوز تنفيذ قرار إلغاء رخصة المنشأة السياحية إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء في جميع الأحوال، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

قانون المنشآت السياحية

وترصد «الوطن» في السطور التالية 9 حالات تستوجب إلغاء رخصة المنشأة السياحية:

- ارتكاب المنشأة أعمالا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

- إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.

- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

رخصة المنشأة السياحية

- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاءها.

- إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص مقابل دفع الرسوم المحددة.