«المنشآت السياحية»: مسارح المنوعات وصالات الديسكو إجازة في رمضان

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مسارح المنوعات وصالات الديسكو وبعض المطاعم السياحية، تستغل الإجازة خلال شهر رمضان في إجراء عمليات الصيانة الدورية وذلك استعدادا لاستقبال الرواد في إجازة عيد الفطر المبارك الذي تشهد خلاله تلك المنشآت إقبالا كبيرا.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه وفقا لترخيص وزارة السياحة والآثار، يُحظر عمل المنشآت السياحية التي تقدم مشروبات روحية «الملاهي الليلية وصالات الديسكو»، خلال شهر رمضان وهو ما تستغله تلك المنشآت في إجراء عمليات الصيانة الدورية.

وتابع: «وفقا للترخيص الصادر من وزارة السياحة والآثار يحظر عمل المنشآت السياحية التي تقدم المشروبات الروحية خلال المناسبات الدينية مثل ليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وخلال شهر رمضان ووقفة عيد الفطر ووقفة عيد الأضحى».

المطاعم استعدت لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن غالبية المطاعم السياحية بدأت في الاستعداد لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان، لافتا إلى إنه وفقا لدراسات السوق الحالية فإنه من المتوقع أن تكون نسب إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبتي السحور والإفطار هذا العام أقل من الأعوام الماضية، مرجعا ذلك إلى تفضيل العديد من الأسر تناول تلك الوجبات في المنزل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.

انتعاشه بالمطاعم خلال الفترة ما بين السحور والإفطار

وأشار إلى أن الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على التواجد بالمطاعم والكافيهات السياحية، لافتا إلى أن المطاعم تقدم لروادها خلال تلك الفترة مشروبات ساخنة وباردة فضلا عن بعض أطباق الحلويات التي يشتهر بها الشهر الكريم.

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن إقبال المواطنين على تناول وجبات السحور بالمطاعم السياحية سيكون هذا العام أعلى من الإقبال على وجبات الإفطار وذلك كون سعر وجبات السحور أقل من أسعار وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.