المنشآت السياحية: المطاعم بدأت في تلقي حجوزات حفلات الإفطار خلال رمضان

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم السياحية استغلت فترة الهدوء في نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات حاليا في الاستعداد لشهر رمضان الكريم وإجراء الديكورات التي تتلاءم مع طبيعة هذا الشهر، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة والتطوير الدورية استعدادا لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأضاف منصور، لـ«الوطن»، أن العديد من الشركات والمؤسسات بدأت من الآن في إجراء حجوزات مبدئية لإقامة حفلات إفطار بالمطاعم السياحية للعاملين بها، لافتا إلى أن الإقبال على إقامة حفلات الإفطار الجماعي بالمطاعم السياحي ما زال ضعيفا حتى الآن، متوقعا ألا يكون الإقبال هذا العام كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية التى قد تجبر غالبية الأسر على تقليل ذهابهم لتناول الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية.

أسعار الوجبات الغذائية

وأشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية لم ترفع أسعار الوجبات بها منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، لافتا إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار اللحوم والدواجن والمواد الغذائية والمشروبات قد تدفع العديد من المطاعم لرفع أسعارها قبل بداية شهر رمضان والذى يبدأ يوم 23 مارس المقبل.

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، قد تلجأ المطاعم والمنشآت السياحية إلى تقديم طلبات لوزارة السياحة والآثار خلال الـ 10 أيام الأخيرة من شهر شعبان المقبل لرفع أسعار قوائم الطعام بها.

زيادة نسب الإقبال على المطاعم خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والذي يشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح العرب الذين يحرصون على قضاء تلك الإجازات بالمدن السياحية المصرية.