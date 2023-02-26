تفاصيل مقتل شاب على يد زميله في المطرية.. 5 كاميرات تكشف الواقعة

داخل إحدى شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، سقط شاب ثلاثيني على الأرض وسط صدمة المارة، وبعد دقائق قليلة كان رجال الشرطة متواجدون في مسرح الجريمة، وبمجرد نقل جثة الشاب المدعو «محمد» إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فشلت كل محاولات إنقاذه بسبب إصابته بطعنة قاتلة في البطن بسلاح أبيض.

طعنة غائرة

لم تمر سوى دقائق قليلة على سقوط الشاب أرضًا ونقله الى المستشفى، حتى أبلغ الأهالي أسرته التي تقطن في إحدى الشوارع بمنطقة المطرية، وفي مسرح الجريمة انتقل رجال الشرطة وفرغوا أكثر من 5 كاميرات موجودة في محيط المكان، كما تم مناقشة عدد من شهود العيان اللذين كانوا متواجدين أثناء وقوع الجريمة، وقد التقطت إحدى كاميرات المراقبة الجريمة، وأوضحت أنَّه نشبت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشاب آخر وطعنه، ليحدد رجال الشرطة هوية المتهم وتمّ ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب إجراء جهات التحقيق تحقيقات موسعة مع المتهم في جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات أوضح عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ونص القانون علي «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».