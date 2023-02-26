بوتين: الغرب يريد تصفية روسيا.. وعلينا الحرص من قوة الناتو النووية

قال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إنَّ روسيا يجب أن تأخذ في اعتبارها القدرات النووية لحلف الناتو، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، مضيفًا أنَّ الغرب يريد تصفية روسيا، ويريد تقسيمها إلى أجزاء صغيرة يسهل السيطرة عليها.

وأكّد بوتين: «لا نعارض المشاركة في مناقشة التكافؤ النووي مع حلف الناتو»، منوها إلى أنَّ حلف الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا.

بوتين: الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا

وأشار بوتين، إلى أنه من الضروري إخضاع قدرات بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة

وتأتى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزامنا مع مرور عام على إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية

وأمس، أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريجوجين السيطرة قرية ياجيدني الواقعة في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت وهي المدينة الأوكرانية التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ الصيف

فاغنر تحكم السيطرة على باخموت

وتحكم السيطرة على قرية ياغيدني الخناق الروسي حول مدينة باخموت، لاسيما أن القرية تقع على بعد أقل من كيلومترين من وسط هذه المدينة المحصنة، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية ضئيلة غير أنها أصبحت رمزاً للسيطرة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.