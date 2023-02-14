تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص في البحيرة.. أسماء 4 قتلى و20 مصابا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمال الزراعيين، أمام مدخل مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

مصرع 4 أشخاص

أسفر الحادث عن مصرع كل من: «نوال عشري بدري، 19 سنة، محمود أحمد محمد، 20 سنة، مريم رجب عبد الرحيم، 16 سنة، حبية عادل، 18 سنة»، وجميعهم مقيمي العامرية، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بغرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: «سلمي عبدالحليم حافظ، 16 سنة، حبيبة وليد محمد، 18 سنة، نوال مصطفي السيد، 18 سنة، جويرية رجب عبد الرحيم، 18 سنة، آيات اراهيم محمد، 36 سنة ، نورهان علي احمد، 19 سنة، سارة وليد محمد، 18 سنة، جيهان محمد طه، 18 سنة، اسراء صابر عبد العليم، 16 سنة، فاطمة فوزي عيد، 16 سنة، سلسيل أحمد مسعود، 16 سنة، جني كريم السيد، 16 سنة، مريم أحمد السيد، 16 سنة، خلود خالد رمضان، 16 سنة، رحاب خليل أحمد، 15 سنة، دعاء قاسم خميس، 15 سنة، يارا هاني فتحي، 15 سنة، هيام طارق حامد، 15 سنة»، فيما تماثل مصابان بالشفاء وغادرا المستشفى، وجميعهم مقيمين بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.