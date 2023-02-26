إعدام عاطل قتل طفلة في قنا لسرقة قرطها الذهبي

قضت محكمة جنايات قنا بالإعدام شنقا لعاطل قتل طفلة، وألقى جثتها داخل ترعة «المفرجية» جنوب المحافظة.

وصدر الحكم في محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد غلاب رئيس المحكمة، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة.

مقتل طفلة في مدينة قوص

وترجع أحداث جريمة قنا إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تلقى مديرية أمن قنا إخطارًا من مأمور مركز شرطة قوص، يفيد العثور على جثة طفلة متغيبة تدعى ملك أحمد حساني، 5 سنوات، بها خنق بالرقبة، وملقاة داخل ترعة المفرجية التابعة لدائرة مركز قوص.

وكشفت تحريات مباحث شرطة قوص، أن المتهم يدعى «عرفة.م»، أحد أهالي القرية، حيث استدرج المجني عليها لسرقة قرطها الذهبي، فانتزعه منها، وعندما حاولت الصراخ خنقها وألقى جثتها داخل ترعة المفرجية.

ضبط المتهم بقتل طفلة في قنا

وعلى الفور، تشكلت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وعُرض على النيابة العامة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 19230 لعام 2022 جنايات قوص، والمقيدة برقم 2159 لعام 2022 كلي قنا.