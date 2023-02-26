مسؤولان أوروبيان يستعدان لزيارة الصين.. وقلق من دعم بكين لروسيا

كشفت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، عن استعداد مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وهما رئيسة مفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2023.

الصين تستعد لزيارة مهمة

وأوضحت الصحيفة بحسب تقرير منشور فيها، أنّ الصين تستعد للزيارة الثنائية عالية المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي، في ظل انتقاد الاتحاد الأوروبي لموقف الصين في دعم روسيا في الأزمة الروسية الأوكرانية.

بيان للخارجية الصينية

وبيّن المسؤول، أنّ هناك غضب أوروبي بشأن دعم الصين لروسيا، لكنّ بكين تريد توضيح وجهة نظرها في ظل مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أصدرت وزارة الخارجية الصينية، بيانا أوضحت فيه موقف البلاد من الأزمة الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي رأى الاتحاد الأوروبي أنّ بيان الصين فيه نقاط تبعث على القلق.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الصين

وأوضح المسؤول، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية وضعت الصين في موقف صعب للغاية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما أشار الاتحاد الأوروبي على الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى ضرورة التدخل للضغط على روسيا لإيقاف الأزمة الروسية الأوكرانية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، التي حركت جيشها وسط رفض غربي وأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لهذا التصرف الروسي، الذي أثر على اقتصاديات مختلف دول العالم.