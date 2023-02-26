أوكرانيا: إسقاط 650 صاروخا روسيا منذ سبتمبر الماضي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 650 صاروخا روسيا و610 مسيرات إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنً أنظمة الدفاع الجوي لا تزال غير كافية للتصدي لهجمات «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جهته، قال نائب مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ديمتري بوليانسكي، إن الغرب ضغط على الدول عند التصويت على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، واضطرت حوالي 30 دولة إلى دعمه، مشيرا عبر «تليجرام»،إلى استخدام طرق رعاة البقر مرة أخرى لتحقيق النتائج.

وتبنت الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، يوم الخميس الماضي، قرارا يدعو «موسكو» إلى سحب قواتها من أوكرانيا.

أعضاء في «الشيوخ» بـ3 مناطق بقائمة العقوبات الأوروبية

وفي وقت سابق، أعلن «الاتحاد الأوروبي» إدراج عدد جديد من الأفراد والمؤسسات على قائمة حزمة العقوبات رقم 10 ضد روسيا، شملت للمرة الأولى 7 شركات إيرانية، وأدرج التكتل الأوروبي، 20 نائبا للوزراء الروس، بينهم نائبة وزير التنمية الاقتصادية، تاتيانا إليوشنيكوفا، ونائب وزير الصناعة والتجارة فاسيلي أوسماكوف، بالإضافة إلى 4 نواب في «الدوما» بينهم تاتيانا لاريونوفا وأوليج ميخائيلوف وأعضاء في «الشيوخ» في 3 مناطق«خيرسون-وزابوريجيا- لوجانسك» ضمتها روسيا على إثر استفتاء في 2022، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى القائمة.

وأدرج «الاتحاد الأوروبي»، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، والطبيب الجراح الروسي ليونيد روشال، ومدير وكالة شؤون رابطة الدول المستقلة، يفجيني بريماكوف، و9 أعضاء من مجلس حقوق الإنسان على قائمة العقوبات.

كما فرضت العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» في وقت سابق ضد «موسكو»، قيودا إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة على روسيا، مثل الأسفلت والمطاط الصناعي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين في العقوبات ضد «موسكو» إلى 1473 شخصًا

وارتفع عدد الأشخاص والكيانات في قائمة العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» ضد روسيا، 1473 شخصًا و205 كيانات، فيما قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين عبر «تويتر»، إن العقوبات الأقصى تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها.

من جانبه، حذر الممثل السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، من أن«الاتحاد الأوروبي» سيواصل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.وفي وقت سابق، فرض «الاتحاد الأوروبي» بشكل منفصل عقوبات على 11 فردا و7 كيانات مرتبطة بـ«مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة.

«موسكو»: حظر مرور البضائع سيضر بالتجارة الدولية

فيما قالت بعثة «موسكو» لدى الاتحاد الأوروبي، إن حظر مرور البضائع منه وإليه عبر الأراضي الروسية، سيضر بالتجارة الدولية.

وفي إيطاليا، أشار رئيس الوزراء الأسبق رومانو برودي، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» المحلية، تعليقا على تطورات الأزمة الأوكرانية، إلى أن «واشنطن» إن أقدمت على تقسيم المواقف بين دول «الاتحاد الأوروبي»، ستواجه الحكومة في «روما» خيارات درامية.

بدوره، قال الصحفي في شبكة «فوكس» الإخبارية الأمريكية، كايل بيكر، عبر «تويتر» إنَّ وسائل الإعلام الغربية لا تغطي الأزمة الاوكرانية بشكل مهني ومحايد، بل تمارس التضليل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.