ضخ دواجن بلدي مجمدة في منافذ «التموين».. الكيلو بـ «65 جنيه»

قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومعارض أهلا رمضان، بسعر 65 جنيهًا، لإتاحتها أمام المواطنين بسعر مخفض عن أسعار الدواجن في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر كيلو الفراخ المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

وأضاف سالم، في تصريح لـ «الوطن»، أن وزن الدواجن المجمدة التي ضختها وزارة التموين إلى منافذها وفروع المجمعات، يتراوح بين كيلو وكيلو و300 جرام وبسعر 65 جنيها للكيلو جرام.

وكشف «سالم»، أن الدواجن المجمدة التي وفرتها وزارة التموين بسعر 65 جنيها هي دواجن محلية وليست مستورد، قائلا: «جميع الدواجن المجمدة التي تم ضخها للمجمعات ويجري ضخها حاليا إلى باقي المجمعات الاستهلاكية هي دواجن بلدية ومحلية وليست مستوردة».

المجمعات الاستهلاكية

وأشار العضو المنتدي للشركة المصرية للجملة، أن جميع المجمعات الاستهلاكية تتيح شراء المواطنين للكميات المناسبة لهم من الدواجن المجمدة ووفقا لاحتياجاتهم، منوها بأنه غير مسموح أن يتم الشراء بكميات كبيرة من المجمعات من أجل ضمان إتاحة عرض السلعة أمام المستهلكين، قائلا: «غير مسموح البيع للتجار بكميات كبيرة، والبيع يتم للمستهلك فقط باحتياجاته الشخصية».