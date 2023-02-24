«التموين» تضخ لحوم بتلو في المجمعات الاستهلاكية.. الكيلو بـ130 جنيها

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ لحوم بتلو وضانئ إلى منافذها المنتشرة في المحافظات وفروع المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها 1300 منفذًا بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسلمت شحنة أسترالية من أجل توفير اللحوم بتخفيضات للمواطنين تصل إلى 30% في منافذ الوزار، والمجمعات ومعارض أهلارمضان، إذ جاءت أسعار اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضانئ المجمد 170 جنيها.

السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

ونوهت مصادر بوزارة التموين بأن المجمعات الاستهلاكية تتيح السلع المتوافرة بها سواء سلع غذائية أو لحوم ودواجن أمام المستهلكين فقط من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع، مع منع البيع للتجارة أو البيع بكميات كبيرة تزيد عن احتياجات المواطن الطبيعية.

سعر الدواجن في منافذ التموين

كما ضخت الوزارة التموين الدواجن بسعر مخفض، إذ جاء سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو جرام، بتخفيض يصل إلى 30% عن أسعار الدواجن في السوق المحلية.