الغردقة تستضيف ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة (صور)

تستضيف مدينة الغردقة مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى على شواطئ الغردقة، بهدف تنشيط وترويج السياحة، وتستمر فعاليات المسابقة حتى نهاية الشهر الجاري، ويُقام حفل الختام والإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم في الأول من شهر مارس المقبل بحضور آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من المشاهير ولجنة التحكيم والمواقع ووكالات الأنباء العالمية.

مسابقة ملكة جمال العالم تهدف لتنشيط السياحة

ومن جانبه، أشار نبيل حسين، الخبير السياحي بالغردقة، إلى أن مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة تُقام فعاليتها على شواطئ الغردقة بهدف التشجيع والترويج السياحي للمدن السياحية المصرية ولمدينة الغردقة، خاصة أن المتسابقات يحرصن على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة.

فعاليات المسابقة تشمل عدة برامج ومسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية

وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن فعاليات المسابقة تشمل عدة برامج ومسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية ومسابقات متنوعة ورحلات سياحية وزيارات للمعالم السياحية، لافتاً إلى أن حفل الختام بحضور عدد من وكالات الأنباء العالمية وعدد من المواقع العالمية وهو خير دعايا للسياحة على شواطئ الغردقة.